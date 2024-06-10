Milli Takım, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Milli Takım, Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Barış Alper'in golüne karşılık Polonya, Karol Swiderski ve Nicola Zalewski'nin golleriyle galip geldi.

10.06.2024 23:49
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Arda Güler'in ara pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Szczesny kornere çeldi.

63. dakikada Barış Alper ile duvar pasına giren Arda Güler'in ceza alanı dışı hafif sağ çaprazından plase vuruşunda kaleci Szczesny, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

67. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Sebastian Szymanski'nin ceza sahasına gönderdiği yerden ortada arka direkte Urbanski meşin yuvarlağın sahibi oldu. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

77. dakikada Kenan Yıldız'dan aldığı pasta Polonya ceza yayı üzerinde topla buluşan Barış Alper'in dönerek yerden çektiği şut savunmaya da çarparak filelere gitti. 1-1

79. dakikada sol kanattan Barış Alper'e atılan uzun topu almak için kalesini terk eden kaleci Szczesny'nin yatarak müdahale ettiği meşin yuvarlağın sahibi Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem'in sol taç çizgisi üzerinden yaptığı vuruş üst direğe de çarparak oyun alanını terk etti.

88. dakikada gelişen Polonya atağında savunma arkasına atılan pasta ceza alanına giren Piatek'in vuruşunu kaleci Mert sağına uzanarak kontrol etti.

90. dakikada savunmada Merih Demiral'dan topu kapan Zalewski'nin sol kanattan içe kat ederek ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 2-1

Stat: PGE Narodowy

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert

Polonya: Wojciech Szczesny, Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz (Bartosz Salamon dk. 46), Jakub Kiwior, Przemyslaw Frankowski, Jakub Piotrowski (Sebastian Szymanski dk. 46), Bartosz Slisz (Damian Szymanski dk. 78), Piotr Zielinski (Jakub Moder dk. 46), Nicola Zalewski, Karol Swiderski (Krzysztof Piatek dk. 19), Robert Lewandowski (Kacper Urbanski dk. 33)

Yedekler: Lukasz Skorupski, Marcin Bulka, Sebastian Walukiewicz, Kamil Grosicki, Taras Romanczuk, Tymoteusz Puchacz, Adam Buksa, Bartosz Bereszynski, Michal Skoras

Teknik Direktör: Michal Probierz

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan (Merih Demiral dk. 61), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan (Okay Yokuşlu dk. 61), Hakan Çalhanoğlu (Kenan Yıldız dk. 71), İrfan Can Kahveci (Arda Güler dk. 46), Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu (Cenk Tosun dk. 83), Semih Kılıçsoy (Barış Alper Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yasin Özcan, Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Karol Swiderski (dk. 12), Nicola Zalewski (dk. 90) (Polonya), Barış Alper Yılmaz (dk. 77) (Türkiye)

Sarı kartlar: Bartosz Salamon, Bartosz Slisz (Polonya), Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökcü (Türkiye) - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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