Milli Takım Slovakya'ya Mağlup

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Karpat Turnuvası'nda Slovakya'ya 36-31 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya 19-18 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Slovakya, maçı 36-31 kazandı.
Milli takım, turnuvadaki diğer maçlarında İsviçre'ye 36-27, Brezilya'ya da 33-28 yenilmişti.
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