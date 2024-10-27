Milli Takım Slovakya'ya Mağlup

Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Karpat Turnuvası'nda Slovakya'ya 36-31 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya 19-18 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Slovakya, maçı 36-31 kazandı.

Milli takım, turnuvadaki diğer maçlarında İsviçre'ye 36-27, Brezilya'ya da 33-28 yenilmişti.