Milli takım tercihi tartışılıyordu! Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, A Milli formayı seçti

Hollanda ile birçok yaş grubunda oynayan Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, A Milli Takım düzeyinde Türkiye için ter dökmeyi seçti.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI İLE NİCE BAŞARILAR KAZANACAĞIZ"

Türkiye tercihini sosyal medya hesabından açıklayan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etme kararı aldım. İnşallah Türk Milli Takımı ile nice başarılar kazanacağız." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA İLE ŞAMPİYON OLDU

Mayıs 2019'da 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup ederek kupaya ulaşan Hollanda'da Naci Ünüvar, 70. dakikada takımının 4. golünü kaydetmişti.