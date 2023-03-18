Milli takım tercihi tartışılıyordu! Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, A Milli formayı seçti - Son Dakika
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Milli takım tercihi tartışılıyordu! Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, A Milli formayı seçti

18.03.2023 10:20

Trabzonspor'un Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna aldığı ve Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş gruplarıyla şampiyonluk yaşamış olan Naci Ünüvar, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kararını duyuran Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etme kararı aldım. İnşallah Türk Milli Takımı ile nice başarılar kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Hollanda ile birçok yaş grubunda oynayan Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, A Milli Takım düzeyinde Türkiye için ter dökmeyi seçti.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI İLE NİCE BAŞARILAR KAZANACAĞIZ"

Türkiye tercihini sosyal medya hesabından açıklayan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etme kararı aldım. İnşallah Türk Milli Takımı ile nice başarılar kazanacağız." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA İLE ŞAMPİYON OLDU

Mayıs 2019'da 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup ederek kupaya ulaşan Hollanda'da Naci Ünüvar, 70. dakikada takımının 4. golünü kaydetmişti.

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SON DAKİKA: Milli takım tercihi tartışılıyordu! Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, A Milli formayı seçti - Son Dakika
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