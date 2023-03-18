Hollanda ile birçok yaş grubunda oynayan Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, A Milli Takım düzeyinde Türkiye için ter dökmeyi seçti.
Türkiye tercihini sosyal medya hesabından açıklayan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etme kararı aldım. İnşallah Türk Milli Takımı ile nice başarılar kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Mayıs 2019'da 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup ederek kupaya ulaşan Hollanda'da Naci Ünüvar, 70. dakikada takımının 4. golünü kaydetmişti.
Son Dakika › Spor › Milli takım tercihi tartışılıyordu! Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, A Milli formayı seçti - Son Dakika