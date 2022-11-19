A Milli Takımımız, Çekya'yı Enes ve Hakan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Takımımız, Çekya'yı Enes ve Hakan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti

19.11.2022 21:58
A Milli Takımımız, Çekya'yı Enes ve Hakan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti

A Milli Takımımız, Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken galibiyeti getiren goller Enes ve Hakan'dan geldi.

Ay-Yıldızlılar'dan üst üste ikinci galibiyet. Diyarbakır'daki maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te aynı tarifeyi Çekya'ya uyguladı.

PERDEYİ ENES AÇTI

Maçta perdeyi Enes Ünal açtı. 31. dakikada Cengiz'in ara pasına hareketlenen Enes, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 56. dakikada Doğan Alemdar, Cerny'nin şutunu kontrol edemeyince maç 1-1'e geldi. 70'te Cengiz'in pasıyla topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, şık bir vuruşla galibiyeti getiren golü kaydetti.

A Milli Takımımız, özel maçta Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti

ÇAKIR VEDA ETTİ

Türk futbolunun en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır ise bu maçta jübile yaptı. Maçın ilk 5 dakikasını yöneten Çakır, alkışlar eşliğinde hakemliği bıraktı.

ARDA GÜLER'DEN İLK

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de ilk kez A Milli formayı giydi. Arda, 68'inci dakikada Doğukan Sinik'in yerine oyuna dahil oldu.

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A Milli Futbol Takımı, Cüneyt Çakır, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takımımız, Çekya'yı Enes ve Hakan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takımımız, Çekya'yı Enes ve Hakan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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