Milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi! Meral Akşener İYİ Parti rozetini bizzat taktı - Son Dakika
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Milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi! Meral Akşener İYİ Parti rozetini bizzat taktı

22.06.2022 14:44

Daha önce iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve geçtiğimiz sene kariyerini sona erdiren milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi. Bugün İYİ Parti'ye katılan ve Meral Akşener tarafından kürsüye çıkarılan Yaman, "Profesyonel sporculuk kariyerimdeki mücadelemi bundan sonra ülkemin refahı için sizlerin temsilcisi olarak sürdürmeye karar verdim. Ve ilk adımı bugün attık." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, konuşmasının öncesinde geçen yıl kariyerini sonlandıran milli tekvandocu İrem Yaman'ı kürsüye davet etti.

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

İYİ Parti'ye katılma kararı alan Yaman'ın rozetini Akşener taktı. Kısa bir konuşma yapan ve mutluluğunu anlatan Yaman, salondakiler tarafından alkışlandı. Akşener ise Yaman'a sarılıp teşekkür etti.

Milli tekvandocu İrem Yaman, İYİ Parti'ye katıldı

"BUGÜN İLK ADIMI ATTIK"

Yaman sosyal medya hesabından Akşener'le birlikte verdiği pozu "Profesyonel sporculuk kariyerimdeki mücadelemi bundan sonra ülkemin refahı için sizlerin temsilcisi olarak sürdürmeye karar verdim. Ve ilk adımı bugün attık. Çünkü yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yeri, gerçekten yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yanıdır" ifadeleriyle paylaştı.

Milli tekvandocu İrem Yaman, İYİ Parti'ye katıldı
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İrem Yaman, İYİ Parti, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi! Meral Akşener İYİ Parti rozetini bizzat taktı - Son Dakika
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