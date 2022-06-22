Milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi! Meral Akşener İYİ Parti rozetini bizzat taktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, konuşmasının öncesinde geçen yıl kariyerini sonlandıran milli tekvandocu İrem Yaman'ı kürsüye davet etti.

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

İYİ Parti'ye katılma kararı alan Yaman'ın rozetini Akşener taktı. Kısa bir konuşma yapan ve mutluluğunu anlatan Yaman, salondakiler tarafından alkışlandı. Akşener ise Yaman'a sarılıp teşekkür etti.

"BUGÜN İLK ADIMI ATTIK"

Yaman sosyal medya hesabından Akşener'le birlikte verdiği pozu "Profesyonel sporculuk kariyerimdeki mücadelemi bundan sonra ülkemin refahı için sizlerin temsilcisi olarak sürdürmeye karar verdim. Ve ilk adımı bugün attık. Çünkü yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yeri, gerçekten yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yanıdır" ifadeleriyle paylaştı.