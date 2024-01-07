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Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Yeni Sporcular Yetiştirmek İçin Okul Açmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Yeni Sporcular Yetiştirmek İçin Okul Açmayı Hedefliyor

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 7 kez altın madalya kazanan milli tekvandocu Kübra Dağlı, başarıyla taşıdığı bayrağı teslim edecek yeni sporcular yetiştirmek amacıyla bir okul açmayı planlıyor. Dağlı, spora amcası ve babasının işlettiği salonda başladığını belirterek, milli takıma girdikten sonra birçok başarı elde ettiğini ve şimdi antrenörlük kısmına geçmek istediğini söyledi. İstanbul'da açmayı hedeflediği okulunda her yıl kendisine bir şeyler katmayı amaçladığını ve hedef koymanın kendisi için çok etkili olduğunu ifade etti.

Milli Tekvandocu Kübra Dağlı, Yeni Sporcular Yetiştirmek İçin Okul Açmayı Hedefliyor
07.01.2024 - 11:15,
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Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 7 kez altın madalyaya ulaşan milli tekvandocu Kübra Dağlı, başarıyla taşıdığı bayrağı teslim edecek yeni sporcular yetiştirmek için okul açmayı hedefliyor.

Kübra Dağlı, AA muhabirine, spora 12 yaşında amcası ve babasının işlettiği salonda başladığını anlattı.

Babasının boks, amcasının da tekvando antrenörü olduğunu aktaran Kübra Dağlı, "Spora onların vesilesiyle başladım. 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldum ve şu anda orada aktif sporculuk hayatıma devam ediyorum." diye konuştu.

Kübra Dağlı, 17 yaşında milli takıma girdiğini, şu ana kadar 3 dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini kaydetti.

Sonuncusu 2023'te olmak üzere birçok kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştığına değinen Kübra Dağlı, "Bu yıl Dünya Şampiyonası var. Hong Kong'da olacak. İnşallah Hong Kong'a gidebiliriz, orada ülkemizi temsil edebiliriz. İnşallah gerekli sponsorlar bulunur, federasyonumuza gerekli bütçeler verilir ve biz de yarışmaya gidip tekrardan bayrağımızı göndere çektirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Her sene eksilerimi artılarımı yazıyorum"

Kübra Dağlı, branşında artık antrenörlük kısmına geçmek istediğini dile getirerek, "İlk adımlarını atmaya çalışıyorum. O yüzden spor okulu açıp yeni Kübralar, yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyorum. İnşallah hedefimi gerçekleştiririm." dedi.

Okulunu İstanbul'da açmayı hedeflediğini ve her geçen yıl kendisine bir şeyler katmayı istediğini vurgulayan Dağlı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir defterim var. Her sene eksilerimi artılarımı yazıyorum. Bunu 2014'te yapmaya başladım. Her defasında eksilerimin üzerine bir şeyler koymayı hedefliyorum ve gerçekten yıl sonu baktığım zaman çoğu şeyi yapmış oluyorum. O yüzden hedef koymak, bir şeyleri yapmak için benim açımdan çok etkili oluyor."

Kaynak: AA
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