Milli Tekvandocular Amerika Açık Turnuvası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Tekvandocular Amerika Açık Turnuvası'nda 4 Madalya Kazandı

Milli Tekvandocular Amerika Açık Turnuvası\'nda 4 Madalya Kazandı

Milli tekvandocular, Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 4 madalya elde etti. Türkiye takımı ise dört madalya ile takım halinde üçüncü sırayı aldı.

19.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tekvandocular, 5 sporcuyla katıldığı Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda 2'si altın olmak üzere toplamda 4 madalya kazanırken, takım halinde de üçüncü sırayı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde bulunan Reno kentinde düzenlenen ve olimpik sıralamaya G2 düzeyinde puan veren Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Merve Dinçel Kavurat, en iyi kadın tekvandocu ödülüne layık görüldü.

Beş sporcuyla dört madalya kazanan Türkiye, takım halinde üçüncü sırayı aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Tekvandocular Amerika Açık Turnuvası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:29:03. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Tekvandocular Amerika Açık Turnuvası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement