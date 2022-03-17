Milli tekvandocular önce Avrupa'da ardından olimpiyatlarda zirveyi hedefliyor - Son Dakika

Tekvando Milli Takımı, İngiltere'de gerçekleştirilecek Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda zirve için yarışacak.

Ay-yıldızlı sporcular, 19-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek iki organizasyonda da kürsünün zirvesinde yer alarak, 2024'te düzenlenecek dünya şampiyonasında da adından söz ettirmek istiyor.

Milli tekvandocuların bazı kategorilerdeki seçme müsabakaları, Konya'daki Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlendi.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, AA muhabirine, büyükler kategorisinde şampiyonaya katılacak takımın 3'te 2'sinin belli olduğunu söyledi.

Eksik kalan sıkletlerin seçmeleri için Konya'da bulunduklarını aktaran Şahin, "Bilindiği üzere bu yılın başında Türkiye Şampiyonası'nı düzenledik. Oradan çıkan sporcularımızın performansını uluslararası müsabakalarda ölçtük. Manchester'da ayrıca Para Tekvando Şampiyonası da düzenlenecek. Bu özel çocuklarımızın şampiyonası olacak. Bu şampiyonaya direkt gidecek sporcularımız da uluslararası performansına göre yüzde 80 oranında belli oldu." diye konuştu.

İlk hedef Avrupa Şampiyonası'nda başarı

Şahin, bir önceki dönemde düzenlenen Avrupa şampiyonalara iyi bir sayıyla katılım sağladıklarını, ancak yaşanan bazı sakatlıklar nedeniyle madalya anlamında isteneni elde edemediklerini dile getirdi.

Şimdi daha dikkatli hazırlandıklarını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Hedefimiz ilk önce Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek. Çünkü orada 2024 Oimpiyatları'na gidebilmek için özel puanlar var. Bütün sporcularımızın başarısı onları olimpiyatlara taşıyacak. Sonraki hedefimiz, 2024 Olimpiyatları'na erkeler ve bayanlarda 3 veya 4'er sporcu gönderebilmek. Olimpiyatlara iki yıl var. Bu süre uzun bir süre değil ama çok kısa bir süre de değil. Ara vermeden ve günü gününe çalışmak gerekiyor. Başarıyı bu şekilde sağlayabiliriz. Güçlü bir ekibiz. Gelecek vadeden gençlerimizi de sürekli takip ediyoruz."

"Çok ciddi rakipler var"

Şahin, milli takımı olarak, Avrupa tekvando sıralamasında ümitler, yıldızlar ve gençlerde devamlı ilk 3'te olduklarını, bunu da altın, gümüş ve bronz madalyalar alarak kanıtladıklarını kaydetti.

Gençler ve yıldızlar kategorilerinde oldukça iyi durumda olduklarını belirten Şahin, "Bütün olimpiyatlarda tekvando takımımız madalyayla geldi. Daha çok çalışarak bu madalyaların rengini değiştirmeye çalışacağız. Uluslararası baktığımız zaman tekvando sporu çok iyi durumda. Güney Kore, Çin, Rusya, İngiltere, İspanya ve Amerika takım olarak çok ciddi rakipler. Mücadele etmek kolay olmuyor ama bu başarı ortalamasının altına da düşmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, 2024'te düzenlenecek olimpiyatlara puan toplamak için yaz aylarında üç ana grand prix yarışmasına katılacaklarını, tüm müsabakaları iyi geçirmek istediklerini söyledi.