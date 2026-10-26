Milli tenisçi Ergi Kırkın Singapur'da M15 şampiyonu oldu, 16. tekler kupasını aldı

Milli tenisçi Ergi Kırkın Singapur'da M15 şampiyonu oldu, 16. tekler kupasını aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Singapur'daki M15 turnuvası finalinde Fransız Maxime Janvier'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenip profesyonel kariyerinin 16. tekler şampiyonluğunu kazandı. ATDSK sporcusu Kırkın, 1 numaralı seribaşı Janvier'i finalde mağlup etti.
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Singapur'da düzenlenen M15 turnuvasının finalinde Fransız Maxime Janvier'i 2-0 yenerek profesyonel kariyerinin 16. tekler şampiyonluğunu kazandı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcusu Ergi Kırkın, turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Janvier ile karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden milli tenisçi, kariyerinin 16. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA
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