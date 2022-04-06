Milli tenisçi İpek Öz, ilk WTA ana tablo galibiyetini Kolombiya'da aldı - Son Dakika
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Milli tenisçi İpek Öz, ilk WTA ana tablo galibiyetini Kolombiya'da aldı

06.04.2022 11:59
Milli tenisçi İpek Öz, ilk WTA ana tablo galibiyetini Kolombiya'da aldı

Milli tenisçi İpek Öz, ilk Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası ana tablo galibiyetini Kolombiya'da aldı.

Milli tenisçi İpek Öz, ilk Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası ana tablo galibiyetini Kolombiya'da aldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Öz elemelerden geldiği WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta ikinci tura yükseldi. Şilili raket Daniela Seguel'i iki sette mağlup eden Öz, ilk WTA ana tablo galibiyetini elde etti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasında Öz, elemelerin ilk turunda 7 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Andrea Lazaro Garcia'yı 6-4, 2-6, 7-5 yenerek elemelerin final turuna yükseldi. Elemelerin final turunda ise Öz, 1 numaralı seri başı Yunan raket Valentini Grammatikopoulou ile karşılaştı. Grammatikopoulou'yu 1 saat 35 dakikada 7-5, 6-4 mağlup eden Öz, ana tabloya adını yazdırdı.

Ana tablonun ilk turunda, elemelerden gelen Şilili tenisçi Daniela Seguel ile karşılaşan Öz, ilk seti 6-2 ile rahat geçti. İkinci sette 3-0 geriye düşen Öz, ikinci seti 7-5 kazanarak ikinci tura yükseldi.

İpek'in ikinci turda rakibi, turnuvada geçen yılın şampiyonu unvanıyla mücadele eden 1 numaralı seri başı, dünya 33 numarası Kolombiyalı raket Camila Osorio olacak.

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Milli Tenisçi, Kolombiya, Tenis, Wta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi İpek Öz, ilk WTA ana tablo galibiyetini Kolombiya'da aldı - Son Dakika


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