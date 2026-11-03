Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Prudential Hong Kong Açık'ta 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Prudential Hong Kong Açık'ta 2. tura yükseldi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ilk turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ilk turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Dünya tekler sıralamasının 67. basamağındaki ay-yıldızlı tenisçi Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda dünya tekler sıralamasının 99'uncu basamağındaki Dayana Yastremska'yı ilk tur maçında 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvada ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.

Milli tenisçi, 2. turda, Kanadalı tenisçi Leylah Fernandez ile ABD'li tenisçi Sofia Kenin karşılaşmasının galibi ile oynayacak.

Kaynak: AA
Zeynep SönmezHong KongSporSon Dakika

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