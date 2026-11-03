Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Prudential Hong Kong Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Prudential Hong Kong Açık'ta 2. tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ilk turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ilk turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Dünya tekler sıralamasının 67. basamağındaki ay-yıldızlı tenisçi Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda dünya tekler sıralamasının 99'uncu basamağındaki Dayana Yastremska'yı ilk tur maçında 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvada ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.
Milli tenisçi, 2. turda, Kanadalı tenisçi Leylah Fernandez ile ABD'li tenisçi Sofia Kenin karşılaşmasının galibi ile oynayacak.
Kaynak: AA
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