Milli Triatlet Sinem Francisca Tous Servera, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için umutlu - Son Dakika
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Milli Triatlet Sinem Francisca Tous Servera, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için umutlu

Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, dünya sıralamasında birinci yedek konumunda olduğunu ve hala Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma şansının olduğunu söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk triatlonunun geleceği için genç sporculara rol model olmak istediğini belirten Sinem, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra takım arkadaşları tarafından hediye edilen nazar boncuklu kolyeyi boynundan hiç çıkarmadığını da ifade etti.

12.06.2024 11:19
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Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için dünya sıralamasında birinci yedek konumunda bulunduğunu ve hala şansının olduğunu söyledi.

Türk vatandaşlığına Kasım 2022'de geçen ve milli formayı giymeye başlayan İspanyol asıllı triatlet, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Triatlon Federasyonuna kendisine ay-yıldızlı formayı giyme şansı tanıdıkları için teşekkür eden 31 yaşındaki sporcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için az da olsa şansının olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Sinem, "Burada herkes birbirini çok destekliyor. Ortak hedef çervçevesinde çok iyi çalışıyoruz. Bakanlığımıza ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye spora ve sporculara çok önem veriyor. Triatlonda da ilgi artacaktır. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dünya sıralamasında 1 kişiyle kaçırdım. Yedekler arasında da ilk sıradayım. Hala bir şansım var. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da katılarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarına rol model olmak istiyor

Sinem Francisca Tous Servera, Türkiye'nin genç sporculara büyük önem verdiğini belirtti.

Traitlonun da Türkiye'de her geçen gün aşama kaydettiğini aktaran Sinem, şöyle konuştu:

"Türkiye'de genç sporculara çok önem veriliyor. Federasyonumuzun da büyük bir desteği var ve triatlon her geçen gün Türkiye'de ilerliyor. 2028 Los Angeles'a birden fazla kota alabiliriz. Genç sporculara yatırımlar sayesinde Türk triatlonun geleceği çok iyi. Kız çocuklarına rol model olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Triatlonu çocuklara sevdirmek ve olimpiyat yolunu açmak istiyorum. Genç sporculara yol açmak hedefimiz. İleride onlar bizim yerimize geçecek."

Nazar boncuğu takıyor

Milli triatlet, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra takım arkadaşları tarafından kendisine hediye edilen nazar boncuklu kolyeyi boynundan hiç çıkartmıyor.

Yarışmalara da bu kolyeyle gittiğini aktaran Sinem, "Nazar boncuğunun ne anlama geldiğini biliyorum. Hoşuma gitti. Beni koruduğuna da inanıyorum." dedi.

"Teşekkür ederim", "Afiyet olsun", "Merhaba", "Güzel" en sık kullandığı Türkçe kelimeler olan Sinem, Türk yemeklerini çok beğendiğini, favorisinin ise künefe tatlısı olduğunu dile getirdi.

Türk vatandaşlığına geçtikten sonra "Sinem" ismini almasını da değerlendiren milli triatlet, "Sinem ismini çok sevdim. İspanyol ismim Xisca'ya da çok benziyor Sinem adı. Türk sporcusu olarak Türk ismi taşımam gerekirdi, bununla da gurur duyuyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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