Milli voleybolcu Lagumdzija Fenerbahçe Medicana'da şampiyonluk hedefini açıkladı - Son Dakika
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Milli voleybolcu Lagumdzija Fenerbahçe Medicana'da şampiyonluk hedefini açıkladı

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Milli voleybolcu Lagumdzija Fenerbahçe Medicana\'da şampiyonluk hedefini açıkladı
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Fenerbahçe Medicana'nın milli voleybolcusu Mirza Lagumdzija, yeni sezon öncesi hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi. Lagumdzija, bu takımın parçası olmaktan mutlu olduğunu ve VNL'deki performansını sezon boyunca sürdürmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe Medicana'nın milli voleybolcusu Mirza Lagumdzija, sarı-lacivertli kulüpte hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, bu takımda yer aldığı için mutluluğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Mirza Lagumdzija, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bu sezondan beklentileri, şampiyonluk iddiası ve bireysel hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için umutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Mirza, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Hep birlikte çalışmaya başladık. Yeni oyuncularımız katıldı. Çok iyi çalışıyoruz ve yeni sezon için çok heyecanlıyız. Çok iyi kadromuz var diye düşünüyorum. Şampiyonluğa yarışacak bir kadro kesinlikle. Çok umutluyuz ve ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum"

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, "Biz burada her zaman şampiyonluk için oynuyoruz. Her oyuncu şampiyonluğa yarışmak, favori olmak istiyor. Bu takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

"VNL'deki performansımı tekrar yakalamak istiyorum"

A Milli Takım ile Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) iyi bir performans yakaladığını ve sezonda da o performansı yakalamak istediğini aktaran Mirza Lagumzdija, "Milli takım ile çok güzel bir VNL geçti. Oradaki performansımı tekrardan yakalamak istiyorum ve bütün sezon onun gibi devam etmek istiyorum. Umarım öyle olur" dedi.

Kaynak: İHA
FenerbahçeSporSon Dakika

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