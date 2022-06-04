Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti - Son Dakika
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Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti

04.06.2022 19:32
Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Duchenne Musküler Distrofi kas hastalığına yakalanan Ömür Erdem'in en büyük hayali A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Zehra Güneş ile bir araya gelmekti. Erdem'i ziyaret eden Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en büyük hayalinin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile bir araya gelmek olduğunu açıklayan Ömür'e, milli oyuncu sürpriz yaptı.

Gönülleri fethetti! Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten çok anlamlı jest

İMZALI TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

Zehra Güneş, FIVB Milletler Ligi'nde Bulgaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ömür'ü evinde ziyaret etti.Ömür, milli voleybolcuyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadı. Zehra Güneş, uzun süre sohbet ettiği Ömür'e imzalı milli takım formasını hediye etti.

Gönülleri fethetti! Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten çok anlamlı jest
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Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten anlamlı ziyaret Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten anlamlı ziyaret

Zehra Güneş, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti - Son Dakika


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