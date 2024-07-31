Milli Wushu Kung Fu sporcuları başarılarını sürdürüyor

Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, milli sporcuların başarılarını bu yıl da sürdürdüğünü söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli wushucuların 2023 yılında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Geçen sene olduğu gibi bu yıl da başarılarımız artarak devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl 10'un üzerinde madalya almıştık. Bu yıl İsveç'te yapılan Avrupa Şampiyonası'na 9 sporcuyla katıldık ama 6 madalya almayı başardık. Milli sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Düzce'de yapılan Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda da 11 altın, 13 gümüş ve 44 bronz olmak üzere toplam 68 madalya aldık." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin 17-23 Temmuz tarihlerinde Açık Balkan Avrupa Şampiyonası ve Avrasya Kupası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Akyüz, "Burada da 283 altın, 152 gümüş ve 198 bronz olmak üzere toplamda 633 madalya alarak bir rekora imza attık." dedi.

Milli sporcuların dünya şampiyonalarına hazırlandığını dile getiren Akyüz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnşallah bu yıl da sporcularımızı başarılarla taçlandıracağız. Federasyon olarak bir taraftan vatana, millete faydalı gençler yetişmesini sağlarken, bir taraftan da sportif başarıyla onların bu misyonlarını taçlandırıyoruz. Bu yıl da bu misyonumuz inşallah en iyi şekilde devam edecek. Geçen yılki başarımızı, biraz daha yükseğe çıkartmak istiyoruz."