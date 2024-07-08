Milli Yelkenci Derin Atakan İtalya'da Bronz Madalya Kazandı

Spor

Milli yelkenci Derin Atakan, İtalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gizzeria kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı sporcusu milli yelkenci Derin Atakan, organizasyonun Formula Kite kadınlar kategorisinde üçüncü oldu.

Şampiyonayı Derin Deniz Sorguç 7'nci, Derin Cem Baba 24'üncü ve Poyraz Aksakal ise 25'inci sırada tamamladı.