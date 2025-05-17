Milli yıldızlarımız şampiyonluğu son hafta kaybetti! Portekiz\'de şampiyon Sporting

Portekiz Premier Lig'in 34. ve son haftasında Sporting CP ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi.Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Sporting, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

GYÖKERES'TEN LİGDEKİ 39. GOL

Sporting'e galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Pedro Gonçalves ve 82. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. İsveçli golcü Gyökeres, attığı golle birlikte ligdeki 39. golünü atmış oldu.

ŞAMPİYON SPORTING

Bu sonuçla birlikte ligde son haftaya Benfica ile birlikte 79 puanla giren Sporting, bu galibiyetle birlikte 82 puana ulaştı ve ligdeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ise Braga deplasmanında 1-1'lik beraberlik aldı ve ligi ikinci sırada noktaladı.