Milli yüzücü Berra Zengin, uluslararası yarışmalarda derece elde etmek için çalışıyor - Son Dakika
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Spor

Milli yüzücü Berra Zengin, uluslararası yarışmalarda derece elde etmek için çalışıyor

Tekirdağ'da yaşayan milli yüzücü Berra Zengin, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda derece elde etmek için çalışıyor. Zengin, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzme kursunda yetenekli olduğunu kanıtladı ve Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'nda üçüncü olarak milli takıma seçildi. Zengin, uluslararası yarışmalarda ülkesini temsil etmek ve altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Antrenörü Emrah Şahin ise sporcusunun yurt dışında yarışmalara katılmasının gurur verici olduğunu belirtti ve milli takıma sporcu kazandırmanın en büyük hayal olduğunu söyledi.

22.07.2024 10:55
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Tekirdağ'da yaşayan milli yüzücü Berra Zengin, 23-25 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda derece elde etmek için çalışıyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında Çorlu ilçesinde yüzme kursuna başlayan Zengin, yetenek taramalara programlarında fark edildi. Zengin, azmi ve çalışkanlığıyla katıldığı çeşitli yarışmalardan farklı dereceler elde etti. Son olarak Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'na katılan Zengin, üçüncü olarak milli takıma seçildi.

Milli yüzücü Zengin, AA muhabirine, su içerisinde vakit geçirmeyi çok sevdiğini dile getirdi. Hayali olan milli takıma seçilmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Zengin, bundan sonraki süreçte katılacağı yarışmalardan derecelerle dönmek istediğini aktardı.

Yeni hedefinin uluslararası yarışmalarda derece elde etmek olduğunu aktaran Zengin, "Kuzey Makedonya'da düzenlenecek yarışta ülkemi temsil ederek, altın madalyayı buraya getireceğim."ifadelerini kullandı.

Zengin ayrıca yurt dışında düzenlenecek olan yarışmalarda kürsünün zirvesinde yer almak için çalıştığını ifade etti.

Antrenör Emrah Şahin ise sporcusunun yurt dışında yarışmalara katılacak olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Hayalinin milli takıma sporcu kazandırmak olduğunu ifade eden Şahin, "Yüzme antrenörlerinin en büyük hayali milli takıma sporcu vermektir. Yurt dışında ülkesini temsil etmektir. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum."diye konuştu.

Kaynak: AA

Emrah Şahin, Makedonya, Tekirdağ, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yüzücü Berra Zengin, uluslararası yarışmalarda derece elde etmek için çalışıyor - Son Dakika

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