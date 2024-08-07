Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şampiyon Yüzücü Sümeyye Boyacı\'yı Ziyaret Etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, son antrenmanını Eskişehir'de yapan ve Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları için 24 Ağustos tarihinde Paris'e gidecek olan şampiyon Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı ziyaret etti.

Avrupa ve dünya şampiyonluklarını kazanan ve son olarak İngiltere'de katıldığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya alan Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları için memleketi Eskişehir'de son hazırlıklarını yaptı. Son antrenmanında Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ile birlikte Boyacı'yı antrenman yaptığı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda ziyaret etti.

Vali Aksoy, Boyacı'ya başarılar diledi

Sümeyye Boyacı'ya başarılar dileyen Vali Aksoy, kendisine inancın tam olduğunu belirtti. Ziyaretinden oldukça mutlu olan Sümeyye Boyacı ve Vali Aksoy hatıra fotoğrafı çekindi. Vali Aksoy diğer yüzücülere de başarılar diledi.

24 Ağustos'ta Paris'e hareket edecek

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 7-17 Ağustos tarihlerinde Antalya'nın Belek ilçesinde olimpik kampa girecek. Daha sonra son antrenmanı için 17-24 Ağustos tarihlerinde Ankara son hazırlık kampına girecek olan Boyacı, 24 Ağustos tarihinde Paris'e gidecek.

"Temennimiz Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi"

Sümeyye Boyacı'nın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi konusunda temennide bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Eylül ayında Paris'te yapılacak paralimpik oyunlarına katılacak Eskişehir'i ve ülkemizi temsil edecek, böylesine hazırlık yapan güzel çalışmalar ortaya koyan sporcumuzu ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik. Kendisi de büyük bir kararlılıkla antrenmanlarına devam ediyor. Temennimiz Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi ve madalya ile ülkemize dönmesi oldukça önemli. Diğer benzer gençlerimize de örnek oluşturabilecek bir başarı yakaladı. Bu anlamda kendisini kutluyorum, başarılarının devam etmesini diliyorum. Biz de kendisine moral olsun diye bugün özellikle ziyaret ettik ve başarı dileklerimizi ilettik. Burası Eskişehir Spor İl Müdürlüğümüze ait yüzme havuzu ve bugün burada yaz dönemi içerisinde yaklaşık bin 600 yaz spor okuluna devam eden yüzücü adayları ve gençlerimiz bu yüzme havuzundan yararlanıyor. Ayrıca spor kulüplerimizin binlerce sporcusu da yine bu yüzme havuzundan yararlanıyor. Gençlerimizi spor yapmaya bu tür imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri bizimde temennimiz, beklentimiz" dedi.

"Paris'te en büyük hedefim ülkem için en iyisini yapmak"

Eskişehir'deki son hazırlığını yapan Sümeyye Boyacı olimpiyatlar hakkında şöyle konuştu;

"Antrenmanlarımız çok yoğun ve yorucu geçiyor. Ama işin sonunda ülkemizi olimpik ve paralimpik oyunlarda temsil etmek olduğu için biz bu zorluktan keyif alıyoruz. Günde bazen çift bazen de üç antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımız 2 saat öncesinde ve sonrasında yaptığımız kare çalışmalarıysa birer saat sürüyor. Totalde günün 6 saati aktif olarak çalışmakla geçiyor. Öncelikle ben zaten Eskişehirli olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Antrenörüm, kulübüm, belediyemiz, valiliğimiz kısacası tüm Eskişehir'in desteklerini yarışlarımda dualarıyla her zaman hissediyorum. Paris'te en büyük hedefim ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve ülkem için en iyisi de benim yapacağım en iyi derece."

"En iyimizi yaptığımız zaman, bizi sıralamada nereye getireceğini hepimiz göreceğiz"

Sümeyye Boyacı'yı olimpiyata hazırlayan Paralimpik Oyunlardan Sorumlu Milli Takım Yüzme Baş Antrenörü Mehmet Bayrak ise, "Çalışmalarımız 2020 Tokyo Olimpiyatlarında beri çok yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Hiçbir zaman ara vermedik. Sümeyye'nin kronik bir sakatlığı mevcut. Buna rağmen devamlı olarak antrenmanlarda kalmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada Paris olimpiyatlarına hazır gibi duruyoruz. Hazırız diyebiliriz, gibi burada olmadı. Performans olarak Sümeyye bu yıl hiç olmadığı kadar form kapasitesini yükseltti. Şu anda ondan en iyi derecesini yapmasını bekliyoruz. Bu madalya meseleleri biraz nasip olayı çünkü orada herkes en iyi derecesini yapmakla mükellef. Biz orada en iyimizi yaptığımız zaman o bizi sıralamada nereye getireceğini hepimiz göreceğiz. Tek temennimiz ülkemiz adına oradan bir derece çıkartabilmek. Tokyo'da Sümeyye elemelerde aslında kendi serisinde finalde yapamadığı dereceyi finalde yapmıştı. Oradaki dereceyi tekrarlayabilseydi Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalyası vardı. Fakat bu süreklilik arz ediyor. Yüzme sporu bu konuda biraz nankör. Performansı devam ettirmek ve orada kalmak gerekiyor. Sümeyye bize dünya şampiyonasında bir şampiyonluk getirdi. 41.41'lik derecesiyle önemli bir başarı sağladı. Şimdi biz onun 41.41'lik derecesini biraz daha üstüne koyarak olimpiyatlarda bize bu derecenin ne getireceğine bakmak istiyoruz" diye konuşarak hedeflerinden bahsetti. - ESKİŞEHİR