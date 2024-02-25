Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na yeni başarılarla gitmek istiyor.
Geçmiş yıllardaki önemli başarılarının ardından, son olarak geçtiğimiz yıl İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanan Boyacı, 2024'de katılacağı müsabakalardan daha iyi sonuçlarla ayrılmayı hedefliyor.
Türkiye'nin gururu olan Boyacı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun faaliyeti kapsamında yeni sezonun ilk kampını, yüksek irtifa avantajı dolayısıyla kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Erzurum'da yaptı.
Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliği taşıyan tesiste kamp çalışmalarını tamamlayan milli yüzücü, katılacağı dünya serisi yarışları ve Avrupa Şampiyonası'nda madalyalara uzanmak istiyor.
Boyacı: "Çok ciddi ve disiplinli şekilde çalışıyoruz"
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, AA muhabirine, 2024 sezonu hazırlıkları için Erzurum'daki yüksek irtifa kampına geldiklerini söyledi.
2023'ün kendisi için iyi geçtiğini belirten Boyacı, " Manchester'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkemize takım arkadaşlarımızla üçüncülük madalyası kazandırdık." dedi.
Türk sporuna yeni başarılar kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Boyacı, "Biz yüzücüler olarak sadece 'Engel tanımayan' paralimpik ya da olimpik olarak sınıflandırılmamayı tercih ediyoruz. Biz bu ülke için yarışıyoruz. Türk yüzmesi adına kazanımlar elde edebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok ciddi ve disiplinli şekilde çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu sadece paralimpik alanda engellilere örnek olmak açısından değil, Türk sporuna katkıda bulunabilmek için yapıyoruz." diye konuştu.
Örnek olduğu başka yüzücülerin, kendisine ayrı bir gurur yaşattığını dile getiren Boyacı, "Ben bir yüzücü olarak açıkçası aldığım madalyalardan ve elde ettiğim derecelerden çok büyük gurur duyuyorum. Fakat beni daha çok mutlu eden şey, en büyük başarı, örnek olduğumuz yüzücüler, sporcular. Türk sporuna ve yüzmesine kazandırdıklarım benim için en değerli madalya." ifadelerini kullandı.
Yeni yılda katılacağı müsabakaları anlatan Boyacı, şunları kaydetti:
"Şu an 2024 sezonu için hazırlıklarımız devam ediyor. Erzurum'da sezonun en önemli kampını yaptık ve çok verimli geçti. Ben Erzurum'a her geldiğimde bana kattıklarını derecelerime yansıtmaya gayret ediyorum. Buradan sonra İtalya'da dünya serileri var. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası olacak. Avrupa Şampiyonası, paralimpik oyunlarından sonra bu sene katılacağımız en önemli şampiyona. Ardından Berlin'de dünya serileri olacak. Sonrasında ise oyunların düzenleneceği Paris'te test yarışları yapılacak."
Son Dakika › Spor › Milli Para Yüzücü Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na yeni başarılarla gitmek istiyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a verdiği destek sonrası "rant" iddiaları ortaya atılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili bir açıklama da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Eşi Özer Çiller'in Antalya'da bir hazine arazisine 5 yıldızlı otel kondurmasına ilişkin yaptığı haberler sonrası o dönem ölüm tehditleri aldığını belirten Dündar, "Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye hedef gösterdiler. Korku filmlerinde bile böylesi yaşanmamıştır" dedi.
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj da sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak, önümüzdeki seçimlerde köy muhtarlığı ve belediye başkanlığına aday oldu. Koçak, 1994 yılından bu yana 19 kez adaylık deneyimi yaşadığını ve bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüten Koçak, her iki görevi de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini belirtti.
Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edilirken, gelişme ülkü ocaklarını kızdırdı. Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına kendi pankartlarını asan Adana Ülkü Ocakları, "Adana'da ihanete geçit yok" ifadesini kullandı. Ülkü ocaklarının "İhanet" kelimesini çevreleyen ok işaretiyle Ayyüce Türkeş'i göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, genelev binası içinde 3 kadın cesedi buldu. Kadınların cansız bedenlerinde kesikler ve bıçak yaraları tespit eden polis olayla ilgili olarak 27 yaşındaki bir Afgan şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın yerel medyaya son müşteri olarak geneleve girmek istediğini geri çevrilmesi üzerine gururu incindiği için böyle bir katliam yaptığını söylediği öğrenildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti. Yıldızhan, eşinin direnmesi üzerine boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığını ve ölmesini istediği için hastaneye götürmediğini söyledi. Cesedi kardeşiyle birlikte gömen şahıslar tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KKTC'de yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst'ün tutuklanmasının ardından bu kez de elektronik sigara tütünü kaçakçılığı yaptığı öne sürülen eski KKTC Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?