Milli Yüzücüler Comen Akdeniz Kupası'nda Başarılı

Spor

Milli yüzücüler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Comen Akdeniz Kupası'nı 2 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limasol kentinde yapılan organizasyonda, milli sporculardan Kırhan Yılmaz, 200 metre karışık erkeklerde 2.06.68'lik derecesi ile gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda; Demir Özdemir, Ahmet Mete Boylu, Beren Başaran ve Elif Saka'dan oluşan 4x100 metre serbest karışık bayrak takımı da 3.38.56'lık derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporculardan Emre Onuş ise 200 metre karışık erkeklerde 2.07.68'lik derecesi ile bronz madalya elde etti.

Milli yüzücüler, 2 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya ile kadınlar kategorisinde 3'üncü, erkeklerde 2'nci ve genel klasmanda da 2'nci olmayı başardı.