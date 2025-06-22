Milliler Brezilya'ya Yenildi

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşayan A Milli Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, ekibinin en iyi performansını gösterebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Santarelli, oyuncular en iyi seviyelerinde olmadığı için çok fazla değişiklik yaptığını vurgulayarak, "Bir oyuncu önce çok iyi oynayıp sonrasında tamamen kötüleşebiliyor. Brezilya şu an bizden daha iyi. Oyunculara zihinsel olarak daha hazır olmaları için zaman vermemiz gerekiyor. Bu sayede finallerde ve Dünya Kupası'nda daha iyi performans gösterebiliriz. Şu an bunu kabul etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seyircilere bir galibiyet daha hediye edemediği için üzgün olduğunu belirten İtalyan başantrenör, şöyle konuştu:

"Taraftarlar açısından hayatımın en iyi maçı olduğunu söyleyebilirim. Daha önce hiç böyle bir atmosfer görmedim. Bazen iyi oynadık, bazı zamanlarsa çok kötüydük. Bu bizim için iyi bir ders oldu. Bu maçtan çok şey öğreneceğiz. Hollanda'da daha iyi olacağımızı düşünüyorum çünkü oyuncularımız dinlenecek. Oyuncu değişiklikleri yapmaya devam edeceğim. Hangi oyuncuların finalde mücadele etmeye hazır olduğunu görmek istiyorum."

Brezilyalı smaçör Ana Cristina'nın çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Mükemmel oynadı. Birçok maçta 30 ve daha fazla sayıyla oynadığına şahit oldum. Vargas ve Ebrar şu an aynı seviyede değil. Beklememiz gerekiyor. Daha iyi olabiliriz. Bazı anlarda çok sinirlendim. Biliyorum ki bu maç temposunda oynamak kolay değil. İyi ve kötü anları olan bir maçtı, bazı oyuncular iyi günlerinde değillerdi. Umarım bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız." dedi.

Ebrar Karakurt: "Önümüzde uzun bir yol var"

Milli oyunculardan Ebrar Karakurt ise kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak Hollanda etabında 4'te 4 yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Takım arkadaşlarını tebrik eden Ebrar, "Bence ilk ve son set hariç sahada gerçekten iyi mücadele vardı. Brezilya'yı da tebrik ederim. İyi bir takım ve bunu gösterdi. Bizden daha dirayetlilerdi. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. İlk set maça giremedik. İkinci ve üçüncü sette çok iyi mücadele ettik. Eğer 2-1 öne geçen taraf biz olabilseydik, maçın gidişatı farklı olabilirdi. Bence üçüncü seti kaybettikten sonra motivasyon kaybı yaşadık. Dördüncü sette de zaten rakip takım iyi oynadı ve biz de istediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik." diye konuştu.

Yeni bir takım olduklarını ve çalışmaları gerektiğini vurgulayan milli smaçör, şunları söyledi:

"Bu takım daha 10 gündür beraber antrenman yapıyor. Önümüzde uzun bir yol var. Önemli olan VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası. Birbirimizle uyumumuzu güçlendirip, daha çok çalışıp, inşallah VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası'na formda gitmek istiyoruz. Destekleyemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok iyi bir atmosfer vardı. Biz istediğimiz gibi oynayamadık. Umarım takım halinde daha iyi oynayıp, daha güzel başarılar alırız. Birkaç günlük iznimiz olacak. Daha sonrasında antrenmanlara başlayacağız. Kesinlikle Hollanda'ya daha hırslı gideceğimizi düşünüyorum. Orada da önemli maçlar var. Hollanda ayağından sonra finaller var. Final bizim için önemli. Bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz ama inşallah Hollanda'da 4'te 4 yapabiliriz. Finallerde de inşallah madalya ile bitirebiliriz."

Milli orta oyuncu Berka Buse Özden ise takımın elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Brezilya gerçekten güçlü bir ekipti. İstediğimiz gibi oynayamadık. Son sayıya kadar savaştık. Bu seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.