Milliler Brezilya'yı Yendi

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yı 11-10 yendi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Rio Maior bölgesindeki organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Brezilya ile karşılaştı. Rakibini 11-10 mağlup eden milliler, gruptaki ilk maçında galibiyet elde etti.
Türkiye, 29 Haziran Pazartesi 14.00'te (TSİ) Hong Kong ile oynayacak.???????
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