Milliler Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Milliler Çeyrek Finale Yükseldi

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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Şili'de çeyrek finale çıkarak başarı gösterdi.

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

Milliler, başkent Santiago'daki organizasyonun son 16 turunda Japonya ile karşılaştı.

Rakibini 25-18, 25-7 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada adını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 15 Ağustos Cumartesi günü TSİ 03.00'te Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milliler Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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