Milliler Gürcistan'a Yenildi - Son Dakika
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Milliler Gürcistan'a Yenildi

A Milli Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda Gürcistan'a 32-27 mağlup oldu.

04.01.2025 18:47
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gürcistan'a 32-27 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Piteşti kentinde oynanan maçın ilk yarısını 19-11 geride kapatan milliler, sahadan 32-27 mağlup ayrıldı.

Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milliler Gürcistan'a Yenildi - Son Dakika

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