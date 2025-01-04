Milliler Gürcistan'a Yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gürcistan'a 32-27 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Piteşti kentinde oynanan maçın ilk yarısını 19-11 geride kapatan milliler, sahadan 32-27 mağlup ayrıldı.
Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.
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