Milliler, Lasko\'da 4 Madalya Kazandı

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Lasko ayağına katılan milli sporcular, 2 altın, 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Lasko kentindeki organizasyonda tek erkek ve kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Tek erkekler klas 4-5 kategorisinde mücadele eden Abdullah Öztürk ile tek kadınlar klas 11'de mücadele eden Ebru Acer, altın madalya elde etti.

Tek kadınlar klas 10 kategorisinde Merve Cansu Demir ve klas 4-5 kategorisinde yarışan İrem Oluk da turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.