Milliler taktik çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta yarın İzmir 'de Litvanya 'yı konuk edecek A Milli Takım , son çalışmasını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki çalışmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yapıp, dar alanda pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, ardından taktik çalıştı. Antrenmanı kafileyle birlikte İzmir'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de tribünden izledi. Türkiye, yarın oynanacak maçla 13.5 yıl sonra ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Litvanya, İzmir, Spor, Son Dakika

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