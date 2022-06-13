Milliler taktik çalıştı - Son Dakika
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Milliler taktik çalıştı

13.06.2022 18:35
Milliler taktik çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta yarın İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Milli Takım, son çalışmasını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı.

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta yarın İzmir'de Litvanya'yı konuk edecek A Milli Takım, son çalışmasını maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki çalışmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yapıp, dar alanda pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, ardından taktik çalıştı. Antrenmanı kafileyle birlikte İzmir'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de tribünden izledi. Türkiye, yarın oynanacak maçla 13.5 yıl sonra ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak.

Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
Milliler taktik çalıştı
YORUMLAR
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İzmir'de yıllar sonra milli coşku İzmir'de yıllar sonra milli coşku A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA

Milli Takım, Litvanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milliler taktik çalıştı - Son Dakika

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