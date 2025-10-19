Millilerden Judo Şampiyonasında Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Millilerden Judo Şampiyonasında Başarı

19.10.2025 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'taki Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da düzenlen organizasyon sona erdi.

Şampiyonada 100 kiloda yarışan Ozan Kazel ile +100 kiloda mücadele veren Berat Hıdır altın madalya kazandı.

Organizasyonda 100 kiloda Suat Can Yapıcı, +100 kiloda Battal Serdar Aslan, 48 kiloda Merve Tunç ve 78 kiloda Efsa Ceylin Göl gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 90 kiloda Enes Pınar, 100 kiloda İbrahim Sağlamçelik, 52 kiloda Sude İnan, 70 kiloda yarışan Ceyda Vatansever ve Gülnaz Cingiz bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Millilerden Judo Şampiyonasında Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’da ilk fire Baltık ülkesi ’İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek
Bolu’da 32 şüpheliden 11’ine müebbet Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular
Bütçe Komisyonu’nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret
Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Trabzonspor’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

15:15
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
14:42
4 katlı bina yıkıldı bitişikteki apartman duvarsız kaldı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı
14:37
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor Artık erken yaşta öğrenecekler
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler
14:23
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek’in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı
13:53
MasterChef Türkiye’de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
13:50
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor 4 bakan değişti
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 15:27:36. #7.11#
SON DAKİKA: Millilerden Judo Şampiyonasında Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.