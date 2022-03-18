Millilerin hedefi, yeniden olimpiyat şampiyonluğu! - Son Dakika
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Millilerin hedefi, yeniden olimpiyat şampiyonluğu!

18.03.2022 14:20
Millilerin hedefi, yeniden olimpiyat şampiyonluğu!

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol Milli Takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde hazırlık kampına başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol Milli Takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde hazırlık kampına başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 24. Deaflympics Olimpiyat Oyunları öncesi Antalya'da kampa girdi. Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin ve tüm kadronun bir arada olduğu kamp, olimpiyata hazırlık kapsamında 25 Mart Cuma gününe kadar Manavgat'ta devam edecek. Bugün ilk antrenmanı yaparak oldukça önemli olan bu süreçteki yoğun programına başlayan futbolcuların hedefi, geçen sene olduğu gibi yine şampiyonluk. Yakın zamanda sporcuları kampta ziyarete gidecek olan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, bugün antrenmanlarına başlayan A Milli Futbol Takımı'na verimli bir kamp dönemi geçirmelerini dileyerek, "Uluslararası arenada katıldığınız tüm şampiyonalarda şampiyon oldunuz ve bayrağımızı göndere çekerek bizleri gururlandırdınız. Şu anki hedefimiz 24. Deaflympics Yaz Olimpiyatları. Buradan da en iyi derece ile döneceğinize inancım tamdır. Kampınız hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir kamp geçirmenizi temenni ediyorum" diyerek başarılar diledi.

Brezilya'da düzenlenecek olan 24. Deaflympics Olimpiyat Oyunları öncesi yoğun bir hazırlığa başlayan milli takım, 23. Deaflympics Olimpiyat Oyunları'ndan şampiyon olarak dönmüştü. Bu sene de favori takım olarak gidilen olimpiyatlarda 2. kez şampiyonluk hedefleniyor. Olimpiyatlar 1 Mayıs'ta başlayacak, 15 Mayıs'ta sona erecek. - İSTANBUL

Millilerin hedefi, yeniden olimpiyat şampiyonluğu!
Millilerin hedefi, yeniden olimpiyat şampiyonluğu!

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Antalya, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Millilerin hedefi, yeniden olimpiyat şampiyonluğu! - Son Dakika


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