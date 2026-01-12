Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti - Son Dakika
Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti

12.01.2026 08:02
Kim Milyoner Olmak İster programındaki 500 bin TL değerindeki "Lionel Messi" sorusu, yarışmacıya 450 bin TL kaybettirdi. Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin, 2022 Dünya Kupası zaferi sonrası paylaştığı fotoğrafla ilgili gelen soruya yanlış cevap veren yarışmacı, 50 bin TL ile programdan ayrıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 500 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu.

500 BİN TL DEĞERİNDEKİ "MESSI" SORUSU

Yarışmacı, "Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?" şeklindeki cevabı "Lionel Messi" olan soruya, "Yumurta" cevabını vererek yarışmadan 50 bin TL ile ayrılmak durumunda kaldı.

A: Lionel Messi

B: Kylie Jenner

C: Cristiano Ronaldo

D: Yumurta

75 MİLYON BEĞENİ ALDI

Arjantinli 38 yaşındaki yıldız Lionel Messi'nin, 2022 Dünya Kupası zaferi sonrası paylaştığı fotoğraf, Instagram'da yaklaşık 75 milyon beğeniyle rekor kırmıştı.

