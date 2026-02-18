Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
18.02.2026 17:21
TRT'nin Galatasaray-Juventus maçında yaşanan canlı yayın kesintisi, kurumun yeni canlı yayın araçları için 50-55 milyon dolar harcadığı ve teknik arızanın bu yeni sistemden kaynaklandığı iddialarını gündeme getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan teknik aksaklık, kurumun son dönemde yaptığı yüksek bütçeli teknik ekipman yatırımlarını eleştirilere açtı. Ancak, TRT'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRT'nin Galatasaray– Juventus karşılaşmasında yaşanan canlı yayın kesintisi kamuoyunda tartışma yarattı. Kurumun yeni canlı yayın araçları için yaklaşık 50–55 milyon dolar harcadığı ve teknik arızanın bu sistemden kaynaklandığı iddiaları gündeme geldi.

YAYIN HAKLARI SONRASI MALİYET TARTIŞMASI

TRT'nin 2024–2027 döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını satın almasının ardından başlayan maliyet tartışmaları, Galatasaray–Juventus maçındaki krizle yeniden alevlendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan teknik aksaklık, kurumun son dönemde yaptığı yüksek bütçeli teknik ekipman yatırımlarını gündeme taşıdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında TRT'nin ana yayın kamerasında kesinti yaşandı. Yayın bir süre futbolcuların tünele girişini gösteren kameradan verildi. Ana kameraya dönüldüğünde ise bu kez skor ve süre bilgisi ekrana yansımadı. Olayla ilgili TRT'den resmi bir açıklama yapılmadı.

50–55 MİLYON DOLARLIK YATIRIM İDDİASI

İddialara göre TRT, daha önce kullandığı Sony ve Hitachi gibi markaların dışında bir sisteme geçti. Grass Valley firmasından kameralar satın alındığı, canlı yayın kamyonlarının ise Almanya merkezli Broadcast Solutions şirketinden temin edildiği öne sürüldü. Söz konusu mobil prodüksiyon araçları için yaklaşık 55 milyon dolar harcandığı iddia edildi.

Ayrıca TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın kurum içinde doğrudan alım yetkisini kullanan ilk genel müdür olduğu ileri sürüldü. Kamuoyu, Galatasaray–Juventus maçında yaşanan yayın kesintisine ilişkin TRT'den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

Son Dakika Spor Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • nk255252 nk255252:
    Dandik yayın perişan olduk 5 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Birilerine peşkeş çekilmiş olabilir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
