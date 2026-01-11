On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

SOKAKLARDA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜ

Süper Kupa finalinin ardından gün doğumuyla birlikte istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından video paylaşan bir kişi, taraftarların yaptığı çevre kirliliğine tepki gösterdi. Videoda görülen görüntülere göre, maçta dağıtılan sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renklere sahip yağmurlukların çöp kutusu yerine çim alanlar, kaldırım kenarları ve park yerlerine atılmış olduğu görüldü.

'ÇÖPLERİNİZİ YERE ATMAYIN' TABELASINI GÖRMEZDEN GELDİLER

Görüntülerde dikkat çeken bir detay ise, "Lütfen çöplerinizi yere atmayın" yazılı tabelanın olduğu kısımda yere atılan yağmurlukların fazlalığı oldu. Bu durum, çevre bilincinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne sererken, sosyal medyada büyük tepki çekti.