Minchev Cracovia'ya Transfer Oldu

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya'nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Polonya'nın Cracovia Kulübü'ne bonservis karşılığı transfer olan oyuncumuz Martin Minchev'e, takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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