'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında okullara minder verildi - Son Dakika
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'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında okullara minder verildi

24.02.2022 08:52
'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında okullara minder verildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan Protokol kapsamında 'Minder Bizden Pehlivan Sizden' projesi ile 5 okula 300 minder dağıtımı gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan Protokol kapsamında 'Minder Bizden Pehlivan Sizden' projesi ile 5 okula 300 minder dağıtımı gerçekleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri birimi önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile İl Milli Eğitim Müdür vekili Şemun Akman tarafından minderler okullara dağıtıldı. Protokol kapsamında ayrıca yılsonuna kadar "38 Okula 38 Pota" ve "Tatemi Bizden Madalyalar Sizden" projeleri kapsamında okullara malzeme dağıtımı yapılacak. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı törende yaptığı konuşmada; "Bizim her şeyimiz çocuklarımız, sporcularımız, okullarımız. Okuldaki sporcularımıza Türkiye'de örnek olacak projeler gerçekleştiriyoruz. Minder, Tatami, Masa Tenisi Masası, Pota ve Satranç Masası olmak üzere bizim kendi atölyelerimizde yaptığımız spor malzemelerini alt yapısı olan tesisi olan okullarımıza bu malzemeleri kazandıracağız. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza çok değerli Milli Eğitim Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum, inşallah okullarımız sporla coşacak bizlerde bu projeleri daha büyütüp geliştireceğiz" dedi. - KAYSERİ

'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında okullara minder verildi
'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında okullara minder verildi
'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında okullara minder verildi
'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında okullara minder verildi

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milli eğitim bakanlığı, Ali İhsan Su, Kayseri, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında okullara minder verildi - Son Dakika


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