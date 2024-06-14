Spor

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Mini Kızlar Voleybol Kulüp Müsabakaları' tamamlandı.

Turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve takım ruhunu pekiştirmeleri açısından önemli bir müsabaka olarak öne çıktı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Erşen, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik ederek, gençlerin sporla iç içe olmalarının önemine vurgu yaptı. Erşen, "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın fiziksel ve mental gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Geleceğin sporcularını yetiştirdiğimiz bu organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR