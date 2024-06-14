Mini Kızlar Voleybol Kulüp Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Mini Kızlar Voleybol Kulüp Müsabakaları Tamamlandı

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Mini Kızlar Voleybol Kulüp Müsabakaları' başarıyla sona erdi. Turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve takım ruhunu pekiştirmeleri açısından büyük önem taşıdı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Erşen, ödül töreninde yaptığı konuşmada, tüm takımları ve sporcuları tebrik ederek, gençlerin sporla iç içe olmalarının önemine vurgu yaptı ve geleceğin sporcularını yetiştiren bu organizasyonlara desteklerinin süreceğini belirtti.

14.06.2024 15:20
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Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Mini Kızlar Voleybol Kulüp Müsabakaları' tamamlandı.

Turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve takım ruhunu pekiştirmeleri açısından önemli bir müsabaka olarak öne çıktı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Erşen, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik ederek, gençlerin sporla iç içe olmalarının önemine vurgu yaptı. Erşen, "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın fiziksel ve mental gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Geleceğin sporcularını yetiştirdiğimiz bu organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Veysel Eroğlu, Voleybol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mini Kızlar Voleybol Kulüp Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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