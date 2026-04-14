Üye Girişi
Son Dakika Logo

MiniGP 110 Serisi Başlıyor

14.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMF, 6-10 yaş arasındaki çocuk sporcular için ANLAS ile MiniGP 110 yarışlarını düzenliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 6-10 yaş arasındaki çocuk sporcuların yetişmesi amacıyla ANLAS iş birliğiyle "Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi" yarışlarının düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre başarılı sporcuların yetişmesi için hayata geçirilen proje kapsamında "ANLAS MiniGP 110" motosikletler, Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde gerçekleştirilen törenle çocuk sporculara teslim edildi.

Törene, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Anlaş Anadolu Lastik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı, TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak ile sporcuların aileleri katıldı.

Mehmet Sadık Vefa törendeki konuşmasında, "Öncelikle çocuklarını bize emanet eden ailelerimize teşekkür ediyoruz. Onların kariyerleri için güzel bir adım attılar. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, destekçilerimiz Anlaş Anadolu Lastik AŞ ve Ohvale Türkiye ile TMF Milli Takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon çocuk sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz." dedi

Ohvale Türkiye'nin destek verdiği ve 5 ayak 10 yarıştan oluşacak projede; Abdulhamid Bostanoğlu, Almila Vartemel, Alpaslan Davran, Duru Gören, Emir Memişoğlu, Pars Pehlivan, Poyraz Efe Doğan, Rüzgar Ceyhan, Toprak Bezirgan, Toprak Ceyhan, Yiğit Alp Karabatak ve Zayn Sofuoğlu yarışacak.

Seride ilk yarışlar 9-10 Mayıs'ta Kocaeli'de, ikincisi 23-24 Mayıs'ta Uşak'ta, üçüncüsü 27-28 Haziran'da yine Uşak'ta, dördüncüsü 11-12 Temmuz'da Kocaeli'de, beşinci ve son yarışlar ise 19-20 Eylül'de Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Olaylar, Çocuk, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:34:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.