Minik Dağcılar 23 Nisan\'ı Kutladı

Bursa'da minik dağcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kayalardan iniş yaparak kutladı. Çocuklar etkinlikte hem zihinlerini hem de bedenlerini test ettiler.

Bursa Kanyon Derneği tarafından Kestel Narlıdere Köyünde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen 6 ve 13 yaş aralığındaki yaklaşık 15 çocuk, eğitimli dağcılar ve uzman eğitmenler gözetiminde kayalıklardan inerek zorluklarla başa çıkma, odaklanma ve takım çalışması gibi konularında deneyim kazandılar.

Bursa Kanyon Derneği Zakir Yeşilyurt, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklarımız için hem eğlenceli hem de öğretici bir doğa etkinliği düzenledik. Amacımız, çocuklara doğayla iç içe, güvenli ve heyecan dolu bir deneyim yaşatmaktı. Bu kapsamda, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde, çocuklarımızı kayadan güvenli bir şekilde iniş yaptırdık" dedi.

Yeşilyurt sözlerine şöyle devam etti:

Etkinliğimizde her şey çocukların güvenliği ön planda tutularak planlandı. Kasklarından emniyet iplerine kadar tüm ekipmanlar profesyonel şekilde hazırlandı ve her adımda yanlarında alanında uzman gönüllülerimiz vardı. Onların gözlerindeki heyecanı, başarıdan sonra yüzlerine yayılan gülümsemeyi görmek bizim için her şeye değerdi. Bu deneyim, çocuklara sadece adrenalin değil, aynı zamanda doğaya saygı, ekip çalışması ve özgüven kazandırdı. Bursa Kanyon Derneği olarak biz, doğayla bağ kurmanın ve bu bağı erken yaşta kurmanın önemine inanıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklara doğayı sevdirmek, onları hareketli ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek için bu tür etkinliklere devam edeceğiz" - BURSA