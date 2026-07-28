Sivaslı güreşçi Ankara’dan bronzla döndü

Ankara'da düzenlenen 2026 Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Sivas Gücü Belediyesporlu Yasin Yurtsever, U-12 38 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Sivas Gücü Belediyespor'un başarılı güreşçisi Yasin Yurtsever, Ankara'da düzenlenen 2026 Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı organizasyonda mücadele eden Yasin Yurtsever, U-12 kategorisi 38 kilogramda sergilediği başarılı performansla kürsüye çıkmayı başardı. Bronz madalya kazanan genç sporcu, hem kulübüne hem de Sivas'a önemli bir başarı kazandırdı.