Minik ve Yıldızlar Kategorisinin En Üst Seviye Şampiyonası Başladı

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Minik ve Yıldızlar kategorisinin en üst seviye şampiyonası olan Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası 12 ülkenin katılımıyla İstanbul'da başladı. Manisa BBSK'nın sporcusu olan ve ilk kez milli formayı giyen Nurahsen Kocakaplan Yıldız Kızlar 39 kg'da Balkan ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Nurahsen Kocakaplan Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında Yıldız Kızlar 39 Kg'da Balkan ikincisi oldu.

İlk kez giydiği milli formayla Balkan ikincisi olan milli sporcu Nurahsen Kocakaplan'ın finale gelinceye kadar ilk maçında Romanya temsilcisini 6-3, Karadağ temsilcisini 6-0, çeyrek finalde Hırvatistan temsilcisini 3-0, yarı finalde de Sırbistan temsilcisini 1-0 yenerek finale yükseldi. Nurahsen Kocakaplan finalde karşılaştığı Bosna Hersek temsilcisine 2-0 yenilerek Balkan ikincisi oldu.

Milli formayla katıldığı ilk turnuvada finale yükselen ve Balkan ikincisi olan Nurahsen Kocakaplan'ı tebrik eden Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Milli sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze ve Türkiye Karate Milli Takımımıza teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA