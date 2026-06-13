Minik Voleybolcuların Milli Takıma Destek Videosu - Son Dakika
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Minik Voleybolcuların Milli Takıma Destek Videosu

Minik Voleybolcuların Milli Takıma Destek Videosu
13.06.2026 11:24
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Trabzon'daki voleybolcular, A Milli Takım'a destek için gol sevinçlerini taklit eden video hazırladı.

1) FİLENİN MİNİKLERİNDEN MİLLİ TAKIMA ÖZEL VİDEO

TRABZON'da Coşkun Karadeniz Spor Kulübü kız voleybol oyuncuları, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek için video klip hazırladı. Antrenörleri eşliğinde milli futbolcuların gol sevinçlerini taklit eden öğrenciler, kliple millilere destek verip, başarı dileklerinde bulundu. Klip, sanal medyada ilgi odağı oldu.

Trabzon Coşkun Karadeniz Spor Kulübü kız voleybol takımı antrenörü Şule Furuncu, öğrencilerinin antrenman sırasında A Milli Futbol Takımı oyuncularının gol sevinçlerini taklit ettiğini gördü. Furuncu, 24 yıl aradan sonra ABD'deki Dünya Kupası'nda mücadele edecek millilere destek vermek amacıyla voleybolcu öğrencileriyle video çekmeye karar verdi. Ortaokul öğrencileri, seçtikleri futbolcuların gol sevinçlerini bire bir aynısını yaparak, antrenörleri tarafından çekilip hazırlanan video klip ile millilere destek verdi. Milli takıma başarı dileklerinde bulunan minik voleybolcuların sanal medyada paylaşılan görüntüleri, binlerce beğeni aldı.

'MİLLİLERİMİZLE GURURR DUYUYORUZ'

Antrenör Şule Furuncu hem çocuklar için bir anı hem de milli takıma destek vermek için video çektiklerini kaydederek, "Video küçük kızımın başının altından çıktı. Kızım kafa sallayınca, babası da 'Neden bir video çekmeyelim ki?' dedi. Hakan Çalhanoğlu'nu taklit eder gibiydi. Antrenman esnasında öğrencilerin futbolcuları taklit ettiğini gördük. Öğrencilerimize video çekeceğimizi söyledik. Onlar da çok heyecanla yaklaştılar. Ortaya da güzel bir video çıkardık. Paylaşımda bulununca güzel de etkileşim aldık. Millilerimizle gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve destekliyoruz. Video çektikten sonra, 'Hocam, umarım ilerde bizim için de böyle videolar çekilir' diyenler oldu. Hem çocuklar adına güzel bir anı hem de milli takıma destek amaçlı bir video yapmış olduk" diye konuştu.

'ONLARLA GURUR DUYUYORUZ'

Voleybolculardan Cansu Özyazıcı, milli takımla gurur duyduğunu ifade ederek, "4'üncü sınıf öğrencisiyim. Milli futbol takımını desteklemek için video çektik. Ben de büyüyünce milli voleybolcu olmak istiyorum. Onları desteklemek için video çekerken çok heyecanlandık. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

'VİDEOYU ÇEKERKEN ÇOK EĞLENDİK'

Voleybolcu Nisa Naz Şahin da videoyu çekerken eğlendiğini belirterek, "Videoyu çekerken çok heyecanlandım ve çok eğlendim. Öğretmenimiz, 'Video çekelim' deyince biz de taklit ederek video çektik. Ben, Abdülkerim Bardakçı'nın hareketini yaptım. Çok gururluyum. Ben de ileride büyük bir voleybolcu olmak istiyorum" diye konuştu.

'FİLENİN SULTANLARI GİBİ OLMAK İSTİYORUM'

Voleybolcu Zümra Çağ da "Milli takımımızla gurur duyuyorum. Bizi çok heyecanlandırdılar. Video çekerken de çok mutlu olmuş, eğlenip gülmüştük. Kerem Aktürkoğlu'nun hareketini taklit ettim. Ben de Filenin Sultanları gibi iyi oynayan, ahlaklı ve azimli bir voleybolcu olarak ülkemizi temsil etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik Voleybolcuların Milli Takıma Destek Videosu - Son Dakika

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