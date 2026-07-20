Minikler Güreş Şampiyonası Ankara'da Başladı - Son Dakika
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Minikler Güreş Şampiyonası Ankara'da Başladı

Minikler Güreş Şampiyonası Ankara\'da Başladı
20.07.2026 18:50
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'na 81 ilden 10 bin sporcu katılıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor.

81 ilden yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara'da 17 Temmuz'da başladı. Organizasyon, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme hedefiyle Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

"Tarihin en büyük katılımlı amatör spor müsabakası"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, ikincisi düzenlenen organizasyonda tarihi ilklere imza attıklarını ifade ederek, "Tarihin en büyük katılımlı amatör spor müsabakası. Bütün branşlarda, hiçbir branşta 10 bin sporcu aynı anda yarışmadı. O anlamda Türkiye'nin en büyüğü diyebiliriz. En büyük şampiyonası. Katılan 10 bin çocuğumuzun hepsine başta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere verdiği destek ve bütçe daha sonra Spor Toto'nun ve Enerji Bakanımızın sağ olsun bize desteği var. Burada olacak kendisi de. Bu çocukları giydirirken onlardan destek aldık. 10 bin çocuğumuzu da mayosuna kadar donattık. Amacımız onlara bu işi sevdirmek. Bu işi sevdirip onların güreşin içerisinde kalmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Bu önemli günlerinde bu anlarına şahitlik edin"

Yetenekli sporcuların takibini yapıp gelişim kamplarıyla daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Akgül, "Burada emek veren bir sürü insan var. Aileler çok heyecanlı. Çok mesaj var 'Benim yavrum orada. Önce Allah'a sonra size emanet' diye. Benim ailelerden ricam. Çocuğunuz 8-9 yaşında. Çok ailemiz buraya geldi. Bence onları bu önemli günlerinde yalnız bırakmayın. Bu önemli günlerinde bu anlarına şahitlik edin" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Akgül, 10 bin katılımcı sporcudan 10 üst düzey sporcu bulduklarında kendilerini başarılı sayacaklarını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Minikler Güreş Şampiyonası Ankara'da Başladı - Son Dakika

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