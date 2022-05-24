Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek - Son Dakika
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Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek

24.05.2022 12:40
Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek

Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Hentbol Takımı'na iş insanı Kazım Yağmur'dan destek geldi.

Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Hentbol Takımı'na iş insanı Kazım Yağmur'dan destek geldi.

20-25 Haziran tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Hentbol Takımı'nın çalışmaları son sürat devam ediyor. Antrenör İsmail Aynur eşliğinde her gün antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanan miniklere Bilecik'te inşaat sektörüyle uğraşan iş insanı Kazım Yağmur'dan destek geldi. Miniklere forma reklamı ve bir takım destekler yapan Kazım Yağmur'a Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü tarafından plaket takdim edildi. Kazım Yağmur, spora her zaman destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Tüm iş insanı arkadaşlarıma sesleniyorum, sizler de bu ilde futbol, basketbol, hentbol, voleybol ve adını sayamadığımız diğer takımlara az çok demeden yardım edin. Onlar bizlerin geleceği, onlara sahip çıkmamız lazım. Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü Minikler Hentbol Takımı'na Alanya'da düzenlenecek Minikler Türkiye Şampiyonası'nda başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek
Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek

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Kaynak: İHA

gençlik, Hentbol, Bilecik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek - Son Dakika
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