Miretti, Beşiktaş'a Transferini Italiano'ya Bağladı

Beşiktaş'ın Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Fabio Miretti, siyah-beyazlılara gelmesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Fabio Miretti, siyah-beyazlıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde geldiği noktadan dolayı kendisiyle gurur duyduğunu aktaran Miretti, "Elbette hala geliştirmem gereken pek çok yönüm var. İnsanın kendisini sürekli geliştirmesi çok önemli. Tesise ilk girdiğim günü tam olarak hatırlamıyorum ancak deneme antrenmanları olduğu için sürekli Barcelona'nın Xavi formasını giydiğimi hatırlıyorum. O forma bana hediye edilmişti ve antrenmanlara hep onunla giderdim. Oraya ilk adım attığımda, daha sonra başardığım şeylerin hiçbirini yapacağımı düşünmüyordum. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum. Çünkü çocukken insan yalnızca eğlenmeyi düşünüyor, futbolcu olmayı değil. En azından benim için öyleydi. Bu nedenle Juventus formasıyla ilk profesyonel maçıma çıkma şansını yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolcu, Juventus efsanesi Pavel Nedved'i idolü olarak gördüğünü aktararak, "Onun idolüm olduğunu hatırlıyorum ama neden idolüm olduğunu anlamamı sağlayan belirli bir maçı tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü Nedved oynarken ben daha çok küçüktüm. Ancak saçlarımı onunki gibi uzattığımı hatırlıyorum. Annemle babam bunu hala anlatırlar. Bu da geçmişi mutlulukla hatırlamamı sağlıyor." diye konuştu.

"Genoa'ya gelişimimi tamamlamam gereken bir dönemde gittim"

Fabio Miretti, İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giydiği 2024-2025 sezonunda geliştiğini belirtti.

Gelişimi için doğru zamanda Genoa'ya gittiğini belirten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları söyledi:

"Genoa'ya gelişimimi tamamlamam gereken bir dönemde gittim. Düzenli olarak forma giymeye ihtiyacım vardı. Genoa da bana bu fırsatı verdi. Sezona pek iyi başlayamamıştım ve yaşadığım bu süreç de gelişimime katkı sağladı. Zorluklarla mücadele etmek benim için çok faydalı oldu. Sonrasında sezonun geri kalanında işler yoluna girdi ve bu dönem kariyerimin kesinlikle önemli bir parçası haline geldi. Bu yüzden Genoa'ya ve taraftarlarına her zaman minnettar olacağım."

Miretti, Genoa forması giydiği dönemde daha ileride oynadığını aktararak, "Kendimi en iyi ve en rahat hissettiğim pozisyonu söylemem gerekirse, bizim 'mezzala' dediğimiz iç orta saha, yani 8 numara derdim. Bununla birlikte orta sahanın neredeyse her bölgesinde oynayabileceğimi düşünüyorum. Hem altyapı hem de A takım kariyerimde bunu yaptım. Sık sık 10 numara, zaman zaman da 6 numara olarak görev aldım. Dolayısıyla bu rollerin hepsini üstlenebileceğimi düşünüyorum ve her pozisyonda oynamaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Juventus'ta forma giyen Türk oyunculardan Kenan Yıldız ve Zeki Çelik ile konuştuğunu belirten Miretti, "Kenan Yıldız ile Zeki Çelik, İstanbul'un çok güzel bir şehir, Beşiktaş'ın ise büyük bir takım ve büyük bir kulüp olduğunu söylediler. Zeki Çelik, havalimanına vardığımda ne yapmam gerektiğini anlattı. Beni bu konuda o hazırladı. Kısacası, Beşiktaş ve camia hakkında bana çok güzel şeyler söylediler." ifadelerini kullandı.

Fabio Miretti, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun kendisini siyah-beyazlı takıma çok istediğini belirterek, "Italiano ile henüz beni sahada hangi pozisyonda daha uygun gördüğüyle alakalı konuşmadık. Ancak beni kadrosunda çok istediğini biliyorum. Buraya geldiğimde kulüpteki herkes bunu bana söyledi. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Italiano'yu teknik direktör olarak tanıyorum ve futbola bakış açısına her zaman hayranlık duydum. Bu nedenle buraya gelme kararımda kendisi çok önemli bir etken oldu." diye konuştu.