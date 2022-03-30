Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu - Son Dakika
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Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu

30.03.2022 15:38
Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu

Mısır Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'le oynadıkları ve penaltı atışları sonucunda finallere gitme şansını yitirdikleri play-off turu rövanş maçı öncesinde yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve takım arkadaşlarına ırkçılık yapıldığı iddiasıyla...

Mısır Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'le oynadıkları ve penaltı atışları sonucunda finallere gitme şansını yitirdikleri play-off turu rövanş maçı öncesinde yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve takım arkadaşlarına ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu maç öncesinde Senegalli taraftarların bulunduğu tribünlere özellikle Salah ve bazı Mısırlı oyuncuları hedef alan ırkçılık içerikli pankartlar asıldığı belirtildi.

Takım kafilesini taşıyan otobüse karşılaşma öncesinde bazı Senegalli taraftarlarca saldırı düzenlendiği ve aracın camlarının kırılması nedeniyle bazı oyuncuların hafif yaralandığı da kaydedildi. Mısırlı oyuncular mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerden şişe ve taş fırlatıldığı, bu olayların video ve fotoğraflarla kayıt altına alındığı da vurgulandı.

Mısır, söz konusu saldırılar nedeniyle Senegal aleyhinde FIFA ve Afrika Futbol Konfederasyonuna (CAF) başvuruda bulunduğunu da belirtti.

Mısır'ın evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Senegal, konuk ettiği rakibine 90 dakika sonunda aynı skorla üstünlük sağlamış ve uzatma bölümünde gol olmayan maçı ev sahibi ekip, penaltılar sonunda 3-1 kazanarak 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmişti. Maçın son bölümünde penaltı kullanan Mısırlı oyuncuların gözlerine tribünlerden lazer tutulurken, Salah ve Galatasaraylı Mustafa Muhammed, penaltıyı golle sonuçlandıramayan oyuncular arasında yer almıştı.

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Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı! Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı! 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması

Irkçılık, Senegal, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu - Son Dakika


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