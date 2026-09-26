Mısır, Salah'ın sentetik çimli Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurdu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır Futbol Federasyonu, sentetik çim zeminli statta oynanacak Güney Sudan maçında Trabzonsporlu Muhammed Salah'ı dinlendireceğini açıkladı. Teknik heyetin, 29 Eylül'deki karşılaşmada yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu kararı aldığı belirtildi.
Mısır Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasında, "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi." denildi.
Açıklamada, teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşıldı.
Afrika Uluslar Kupası elemerinde Angola ile 0-0 berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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