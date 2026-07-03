Mısırlı Taraftarlar Dallas'ta Yürüyüş Düzenledi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır'ın Avustralya ile Dallas'ta oynayacağı maç öncesinde binlerce Mısırlı taraftar, stada yürüdü.

Dallas Stadı'nın yakınında bulunan Texas Golden Boot'ta sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Mısırlı taraftarlar, yürüyüş öncesinde dans ederek ve tezahüratlarda bulunarak eğlendi.

Mısır'a özgü kostümler giyen taraftarlar, havai fişek ve meşaleler yakarak maç atmosferine hazırlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geçen Mısırlılar, yol boyunca takımlarına destek verdi. Yürüyüşte Mısır bayraklarının yanı sıra çok sayıda Filistin bayrağı da dikkati çekti. Bazı taraftarlar, yürüyüşe Filistin formasıyla katıldı.

Stat kapısına gelen taraftarlar, burada da darbuka ve tef çalarak uzun süre dans edip şarkı söyledi. Yürüyüşü bölge halkı da ilgiyle takip etti.

Avustralya ile Mısır arasındaki mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.