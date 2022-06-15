Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı - Son Dakika
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Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı

15.06.2022 18:27

Son şampiyon Trabzonspor, kadrosuna Başakşehir'de kiralık olarak yer alan Mısırlı yıldız Trezeguet'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Oyuncunun menajeri son şartları görüşmek adına İstanbul'a geliyor.

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezonda da iddialı olmak adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kasımpaşa'da yıldızı parlayan ve Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağlamaya çok yakın.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trezeguet'nin temsilcisi Trabzonspor ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geliyor. Trabzonspor'un Trezeguet için teklifi 3 milyon Euro + Sonraki satıştan pay %15. Premier Lig temsilcisi Aston Villa ise 4 milyon euro talep ediyor. Mısırlı kanat oyuncusunun maaş beklentisi ise 2.5 milyon euro. Kulüpler arası görüşmeler sürüyor.

64 GOL KAYDETTİ

İki ayağını da etkili kullanan 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde çıktığı 330 maçta 64 gol ve 47 asist ile oynadı. Son olarak Başakşehir forması giyen oyuncu, sezonu 13 maçta 6 gol 3 asist ile tamamladı.

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Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

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