Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 10. haftasında normal süresi 74-74 berabere biten karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor'u 86-85 yendi.

Akhisar Belediye Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan Akhisar Belediyespor, devreyi de 41-36 üstün geçti. Üçüncü periyotta aradaki farkı 10 sayıya (54-44) kadar çıkaran rakibi karşısında son bölümde etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncü periyodu 56-55 galip bitirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü periyot 74-74 eşitlikle tamamlandı. Birinci uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 86-85 kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor 7. galibiyetini alırken, Akhisar Belediyespor 10. maçında da galip gelemedi.