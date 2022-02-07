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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

07.02.2022 20:13
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta, ertelenen tek müsabaka haricinde tamamlandı.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta, ertelenen tek müsabaka haricinde tamamlandı.

Ligde günün tek maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor'u konuk etti.

Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın normal süresi 78-78 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya giden karşılaşmayı konuk takım 94-88 kazandı.

Bu haftada oynanması gereken HDI Sigorta Antalya Güneşi-Sigortam.net maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika Spor


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