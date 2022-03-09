Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21. haftadan ertelenen maçta OGM Ormanspor, sahasında Akran Gemlik Basketbol'u 72-56 yendi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-13 önde tamamlayan OGM Ormanspor, soyunma odasına da 33-30 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 49-45'lik üstünlükle geçen başkent temsilcisi, final periyodunda farkı açtı ve sahadan 72-56'lık skorla galip ayrıldı.
OGM Ormanspor, 22. maçında 14. galibiyetini elde ederken, Akran Gemlik Basketbol 12. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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